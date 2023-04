Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach wie vor landen große Mengen an essbaren Lebensmitteln im Müll: in Deutschland jährlich rund 12 Millionen Tonnen. Das geht aus einer Studie des Thünen-Instituts von 2019 hervor. Neben Initiativen wie der Tafel oder Foodsharing-Angeboten will die Handy-App „Too Good To Go“ der Verschwendung entgegenwirken.

Das Konzept der Handy-App ist einfach: Nach der Registrierung können Gastronomie wie Supermärkte unverkaufte Lebensmittel auf der Plattform anbieten. Die Lebensmittel werden in