Am Montag, 23. März, bleiben fast alle Apotheken in Kaiserslautern geschlossen. Der Grund: Ein bundesweiter Aktionstag, der auf das Apothekensterben aufmerksam machen soll.

„Seit dem letzten großen Aktionstag im Juni 2023 haben in Kaiserslautern vier Apotheken geschlossen“, berichtet Julia Bark, Inhaberin der Fackeltor-Apotheke. Und zählt auf: „Die Bären-Apotheke in der Pirmasenser Straße, die Petrus-Apotheke im Pfalz-Center, die Schloss-Apotheke in Hohenecken und die Adler-Apotheke.“

Dem wirtschaftlichen Druck konnten bundesweit über 5000 Apotheken in den vergangenen Jahren nicht standhalten. „Ende 2025 gab es 16.601 Apotheken in Deutschland, 2008 waren es noch 21.602“, hat Bark die Zahlen parat. Seit Mitte der 1990er Jahre habe sich die Anzahl „auf einem Plateau gehalten, seitdem geht es bergab“.

„Knackpunkt ist die Vergütung für verschreibungspflichtige Arzneimittel“, erläutert Bark. „Die ist gesetzlich festgeschrieben und wurde 2013 das letzte Mal angepasst, aber nur marginal. Im Prinzip gab es seit 2002 keine Erhöhung mehr.“ Das heißt: „Wir arbeiten mit dem Lohn von 2002 und den Kosten von 2026“, macht sie deutlich. Denn in den vergangenen zehn Jahren gab es laut Bark zudem eine Kostensteigerung von 65 Prozent bei den Apotheken in Deutschland.

Nur die beiden Apotheken in den Einkaufszentren sind offen, wegen der Mietverträge

Um auf dieses Problem aufmerksam zu machen, protestieren die Apotheken am nächsten Montag bundesweit mit Schließungen. In Kaiserslautern sind laut Bark alle geschlossen, bis auf die beiden Apotheken im Kaufland und Globus. „Die dürfen wegen der Mietverträge nicht, sie stehen aber voll hinter der Aktion.“ Und das wollen sie zum Beispiel dadurch verdeutlichen, indem sie „das Licht ausmachen, schwarz gekleidet sind oder weniger Personal an der Theke haben“. Ein Notdienst ist aber auch eingerichtet, den übernimmt die Schwanen-Apotheke in der Fackelstraße, informiert Bark.

Ein Drittel aller Apotheken bundesweit erwirtschafte gerade mal „18.000 Euro pro Jahr, vor Steuern“, davon könne keine langfristig überleben, meint Bark. Je größer eine Apotheke ist, desto besser könne sie Prozesse optimieren „oder Dienstleistungen anbieten – wie Vitamin-D-Bestimmung, Beratung zur Darmgesundheit – und damit Patienten mit einem Mehrwert versorgen, für den er bereit ist, selbst zu zahlen“. Aber sie betont: „Wir brauchen eine Basisversorgung!“

Wenn weiterhin immer mehr Apotheken schließen, sei das Problem nicht nur ein längerer Weg für den Patienten, sondern die Überlastung der verbliebenen Apotheken. „Vor 15 Jahren hat eine Apotheke 5000 Patienten versorgt, heute sind es 8000. Die Frage ist, ob die wenigen künftig so viele Patenten verkraften können.“

„In Kaiserslautern werden in den nächsten Jahren weitere Apotheken schließen“

Auch in Kaiserslautern sei die Lage alles andere als rosig. Zu den bereits in den vergangenen Jahren geschlossenen Apotheken werden vermutlich noch einige hinzukommen, lautet ihre Prognose. „Etliche Apotheker sind über 60 Jahre alt und gehen demnächst in Rente. Einen Nachfolger zu finden, ist äußerst schwer – weil der Betrieb nicht mehr wirtschaftlich ist.“ Nach dem Studium gingen heute immer weniger Absolventen in eine Apotheke, geschweige denn, machten sich selbstständig. „Stattdessen wählen sie den Weg in die Pharmazie.“

Wichtig ist Julia Bark zu dem Protesttag eines zu erwähnen: „Wir wollen unsere Patienten nicht ärgern! Sondern wir wollen darauf aufmerksam machen, dass deren Versorgung akut gefährdet ist.“ Und sie weist darauf hin, dass jene, die dringend Medikamente brauchen, sich noch diese Woche damit versorgen, um möglichst nicht überrascht vor verschlossener Tür zu stehen.

Sie und ihr Team werden am Montag auch nicht die Hände in den Schoß legen. „Wir fahren zu einer der bundesweiten Kundgebungen nach Düsseldorf.“ Dort werden – wie auch in Berlin, Hannover und München – die Apotheker die Politik und Öffentlichkeit auf ihre Situation und damit das Problem für die Gesellschaft aufmerksam machen.