Nach zwei Personen am Freitag und vier Personen am Samstag sind am Sonntag weitere sieben Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat das Gesundheitsamt Kaiserslautern, zuständig für Stadt und Kreis, am Abend mitgeteilt. Damit erhöhte sich die Anzahl der mit dem Coronavirus Infizierten in Stadt und Kreis Kaiserslautern auf aktuell 82 Personen. Am Freitag wurden im Corona-Testzentrum Schwedelbach insgesamt 304 Abstriche genommen, davon 22 von Reiserückkehrern.