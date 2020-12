Es gibt drei weitere Corona-Tote in Stadt und Landkreis Kaiserslautern. Das teilte das Gesundheitsamt Kaiserslautern am Donnerstagabend mit. Zwei Todesopfer kamen aus der Stadt, ein Todesopfer aus dem Landkreis. Damit erhöhte sich die Anzahl der Menschen in Stadt und Kreis, die in Verbindung mit dem Coronavirus starben, auf mittlerweile 48. Das Gesundheitsamt Kaiserslautern vermeldete am Abend 74 neue Corona-Fälle. 40 Neuinfektionen entfielen auf den Landkreis, fünf auf die Streitkräfte und 29 auf die Stadt Kaiserslautern. 40 Personen wurden unterdessen aus der Quarantäne wieder entlassen. 792 Menschen sind in Stadt und Kreis aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

