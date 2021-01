Eine traurige Nachricht vom Gesundheitsamt: Zwölf weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona wurden dem Amt gemeldet, neun aus dem Stadtgebiet und drei aus dem Landkreis Kaiserslautern. Die Nachmeldungen beziehen sich auf den Zeitraum vom 3. Januar bis 26. Januar, ergänzt die Pressestelle. Damit ist die Anzahl der Verstorbenen insgesamt auf 110 gestiegen, davon 68 in der Stadt und 42 im Landkreis. Die hinzugekommenen Todesfälle im Kreis fallen auf die Verbandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau, Enkenbach-Alsenborn und Ramstein-Miesenbach. An Neuinfektionen verzeichnete das Gesundheitsamt am Donnerstag neun in der Stadt und 14 im Kreisgebiet, am Vortag 14 beziehungsweise 20.