In Kaiserslautern werden am Westpfalz-Klinikum derzeit insgesamt 13 Menschen behandelt, die an Covid-19 erkrankt sind. Sieben Corona-Patienten werden in Kaiserslautern auf der Isolierstation behandelt, sechs Patienten liegen auf der Intensivstation. Zwei Menschen müssen derzeit auch beatmet werden, heißt es aus dem Westpfalz-Klinikum. Vor zwei Wochen wurden am Standort Kaiserslautern sieben Corona-Patienten behandelt. Am Standort Kusel des Klinikums befinden sich derzeit vier Corona-Patienten auf der Isolierstation, ein weiterer Patient muss auf der Intensivstation beatmet werden. An den beiden Standorten Kirchheimbolanden und Rockenhausen des Klinikums werden derzeit keine Corona-Patienten behandelt. Das Westpfalz-Klinikum verfügt – rechnet man die vier Standorte zusammen – über insgesamt 141 Intensivbetten. Davon sind aktuell 111 Betten belegt, teilte Dennis Kolter, der Sprecher des Westpfalz-Klinikums mit.