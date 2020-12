53 neue Corona-Fälle verzeichnete das Gesundheitsamt Kaiserslautern am Samstag in Stadt und Kreis Kaiserslautern. 22 Neuinfektionen betrafen den Landkreis, 31 Neuinfektionen die Stadt Kaiserslautern. 723 Menschen in Stadt und Kreis sind danach aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Mit dem Samstag ist die Anzahl der Menschen, die bislang in Stadt und Kreis mit dem Coronavirus infiziert wurden, erstmals auf über 3000 gestiegen. Das Gesundheitsamt registrierte 3034 Corona-Fälle. 2272 Menschen davon sind bislang genesen. 39 Menschen in Stadt und Kreis fanden im Zusammenhang mit dem Coronavirus den Tod.