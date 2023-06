Die städtischen Referate Grünflächen und Stadtentwicklung stellen am Mittwoch, 14. Juni, in den Räumen der Stadtteilarbeit Innenstadt-West (ASZ, Pfaffstraße) die Pläne vor, wie der Platz an der Medicusstraße umgestaltet werden soll. Los geht es um 16.30 Uhr. Im Gebiet der „Innenstadt-West“ wurden in den vergangenen Jahren laut Stadtverwaltung einige Projekte im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ fertiggestellt, unter anderem die Grünfläche in der Albertstraße, der Norbert-Thines-Platz (ehemals Marienplatz) als auch der Stadtpark. Nach der Fertigstellung der Medicusstraße im Jahr 2020 soll nun auch der an die Medicusstraße angrenzende Platz „Ziegelstraße/Ecke Medicusstraße“ im Rahmen des Städtebauförderprogrammes umgestaltet werden. „Gestalterisch liegt der Schwerpunkt – neben der Schaffung einer adäquaten Platzfläche – auf der Grünflächenerweiterung mit Etablierung einer klimaangepassten, insektenfreundlichen Bepflanzung und auf dem Erhalt der prägenden Bäume“, heißt es aus dem Rathaus.