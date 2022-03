Die lange Bank vor dem St. Franziskus soll kein kurzes Leben haben, findet Bettina Bachem, Architektin und Anwohnerin. „Die Bank muss bleiben! – das ist die Meinung der Anwohnerinnen und Anwohner der Sankt Franziskus- Straße“, schreibt sie in einem Leserbrief an die RHEINPFALZ. Die Bank ist Teil eines Forschungsprojekts des Fachbereichs Raumplanung der Technischen Universität Kaiserslautern. Die Gruppe um Martin Berchthold will herausfinden, wie sich die Nutzung des öffentlichen Raums während der Pandemie verändert hat und Konzepte für einen Ausbau als Begegnungsort entwickeln.

Bank bietet mehrere Vorteile

Im Gespräch mit der RHEINPFALZ berichtet Bachem: „Die Aufenthaltsqualität wird durch die Bank deutlich gesteigert. Geht man davon aus, dass sich die Menschen während der Pandemie vermehrt informell im öffentlichen Raum treffen, spielen Aufenthaltsmöglichkeiten wie die Bank vor der St. Franziskus Schule eine wesentlich größere Rolle.“ Die Bank werde bislang hauptsächlich zur Mittagszeit von den Schülerinnen des St. Franziskus und deren Eltern genutzt, aber auch von den Bedürftigen, die zur Essensausgabe kommen, beobachtet sie.

„Bislang treffen wir als Nachbarn uns dort weniger, die Bank steht ja erst seit ein paar Tagen. Es ist aber durchaus denkbar, dass dort eine Art Nachbarschaftstreff entsteht“, so Bachem. Doch nicht nur für den Menschen, sondern auch für die Natur sieht sie Vorteile: „Die Grünfläche ist ein Eldorado für Müllansammlung. Seit die Bank dort steht, ist das schon deutlich weniger geworden. Und die Bank steht ja nun erst eine Woche!“

Bank gibt Struktur

Auch werde die Fläche weniger „zertrampelt“: „Die Bank steht genau auf der Kante und fungiert als Barriere zur Grünfläche.“ Das verhindere auch, dass weiterhin Eltern, die ihre Kinder von der Schule abholen, auf der Fläche parken. „Es bleibt mehr Raum für die Passanten“, stellt Bachem fest. Und das sei an dieser Stelle besonders wichtig, denn die Straße stelle eine wesentliche Fußgängerverbindung in die Innenstadt dar: „Insofern unterstützt die Bank auch die Entwicklung dieser Fußgängerverbindung“, meint sie. Nicht nur Bachem ist begeistert, auch von der Schule und Passanten bekommt die Forschergruppe nur positive Rückmeldungen. Der Knackpunkt: Am 14. März soll die Bank wieder abgebaut werden, denn dann läuft der Vertrag mit der Stadt aus.