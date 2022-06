Bei Bodenarbeiten, die im Zusammenhang mit einem Arbeitsprojekt der protestantischen Kindertagesstätte Regenbogen in Hütschenhausen stattfanden, hat der Bagger am Samstag gegen 11.20 Uhr eine Gasleitung getroffen. Dies teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Nach Rücksprache mit der Einsatzleitung der Freiwilligen Feuerwehr Ramstein-Miesenbach wurde aus Sicherheitsgründen die Hauptstraße voll gesperrt. Anwohner im Umkreis von 50 Metern um die Gefahrenstelle wurden evakuiert und in der örtlichen Sporthalle untergebracht. Nachdem die Gasleitung abgedreht und abgequetscht worden war, gab die Feuerwehr gegen 12.30 Uhr Entwarnung und die Anwohner konnten wieder in ihre Häuser zurückkehren.