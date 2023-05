Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Anwohner der Straße „Im Einsiedlerhof“ haben die „Redaktion vor Ort“ in dem Stadtteil genutzt, um auf ihre Lage aufmerksam zu machen: Schon seit einigen Jahren macht die Parksituation in der Straße Probleme. Zu den Stoßzeiten des dort ansässigen Fast-Food-Restaurants ist die Straße, an die auch das ehemalige Kohlelager grenzt, das die US-Streitkräfte nutzen, zugeparkt. Die Anwohner fühlen sich alleingelassen.

Wie eine Mutter berichtete, fahren um die Mittagszeit und am Abend ab 17 Uhr ständig Autos an, die Parkplätze des Restaurants reichen dafür nicht aus.