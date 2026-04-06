Unweit des Waldkindergartens Erzhütten werden derzeit Bäume gefällt. Ein Anwohner befürchtet einen massiven Hieb in gesunden Beständen. Die Stadt verweist auf Waldpflege.

„Bereits seit Wochen wird unter dem Motto ,Waldpflege’ im Bereich des Waldkindergartens des Erzhütter Waldes mehr als großzügig gesunder Baumbestand großflächig gefällt.“ Mit diesen Worten fasst Anwohner Hubertus Arnold seinen Eindruck über die Arbeiten im Waldgebiet Altwies zwischen dem Friedhof Erzhütten, dem Waldkindergarten und der Hahnbrunnerstraße in einer E-Mail an die RHEINPFALZ zusammen. Angesichts des Ausmaßes der Fällungen könne man aus seiner Sicht durchaus von „Waldvernichtung“ sprechen. „Wald, der mehr denn je unter anderem zur Regulierung des CO 2 -Haushaltes benötigt und erhalten bleiben sollte beziehungsweise müsste“, fügt er ergänzend hinzu.

„Steckt hinter den Fällungen dabei vielleicht ein anderer Grund?“, fragt er sich und weiter: „Wann erfolgt eine Wiederaufforstung?“ Durch die Arbeiten seien nicht nur sämtliche Wege bereits seit Beginn der Waldarbeiten durch den gefällten und gesunden Baumbestand nicht mehr zu begehen. Weder für Feuerwehr noch Rettungsdienst sei in einem Notfall das obere Waldgebiet zu befahren, so der Leser weiter.

Die Kita-Leiterin widerspricht

„Aus meiner Sicht sind hier in der Gegend lediglich Maßnahmen zur Waldpflege durchgeführt worden“, sagt dagegen Daniela Braun. Sie ist die Leiterin der dortigen Waldkita. Der spezifische Charakter der Einrichtung im Erzhütter Wald sei nicht verändert worden, sagt sie. Sie habe sich auch mit den dort beschäftigten Forst-Mitarbeitern unterhalten. Diese hätten erklärt, dass es sich bei deren Arbeiten um leichte Eingriffe handele, die der gesunden Weiterentwicklung im Forst dienten. Es sei ausgedünnt worden im Rahmen der erforderlichen Pflegemaßnahmen durch das Referat Grünflächen. Die Unruhe unter den Anwohnern könne sie sich aufgrund ihrer Beobachtungen kaum erklären. Aber eine Vermutung habe sie doch. Es könne durchaus sein, dass einige Mitbürger Befürchtungen hegten wegen umlaufender Gerüchte über ein angeblich geplantes Neubaugebiet. Es sei möglich, dass diese Unsicherheit die Beurteilung der Waldarbeiten beeinflusst hätten.

Die Pressestelle der Stadt Kaiserlautern verweist auf RHEINPFALZ-Anfrage zu den Arbeiten in der Nähe der Waldkita in des auf eine Mitteilung vom Februar: „Wir hatten die Maßnahmen mit einer Pressemitteilung vom 11. Februar 2026 angekündigt.“ Im Waldgebiet Altwies zwischen dem Friedhof Erzhütten, dem Waldkindergarten und der Hahnbrunnerstraße, hieß es damals, werden in den kommenden Wochen Waldpflegemaßnahmen durchgeführt. Diese dienten der Waldentwicklung und der Verkehrssicherung. Auch dass es während der Arbeiten zeitweise zu Sperrungen von Waldwegen kommen könne, sei i Februar bereits angekündigt worden. Im Laufe des Monats April sollen die Arbeiten in diesem Bereich abgeschlossen sein.