„Ausweichparkplätze gibt es keine. Anwohner und Besucher haben keine Möglichkeit, ordnungsgemäß zu parken“, beklagt ein Anwohner die Parkplatzsituation in Gersweilerhof. Was die Stadt dazu sagt.

In der Straße „Ochsenberg“ seien bis einschließlich 23. Dezember 2022 alle öffentlichen Parkplätze aufgrund eines absoluten Halteverbots gesperrt, schildert der Leser. Auf Nachfrage teilte die Pressestelle der Stadt Kaiserslautern dazu mit, dass aufgrund einer Baumaßnahme seitens des Bauträgers in der Straße Ochsenberg ein temporäres Halteverbot beantragt wurde, um den baustellenbedingten Anlieferungsverkehr aufrecht zu erhalten. Da die Straßenbreite in den meisten Bereichen nur um die vier Meter betrage, habe die Stadt den Antrag genehmigt. Hinzu komme, dass in der Straße ausschließlich frei stehende Einfamilienhäuser mit entsprechenden Parkmöglichkeiten auf dem Privatgelände vorhanden seien.