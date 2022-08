Dürfen Baucontainer dauerhaft als Müllcontainer in einem Wohngebiet aufgestellt werden? Das Ehepaar Helga und Michael Nutz betrachtet diese Art der Müllentsorgung, die seit Jahresbeginn vor dem „Lise-Meitner-Wohnheim“ in der Kurt-Schumacher-Straße und damit gegenüber ihrem Einfamilienhaus eingerichtet ist, aus mehreren Gründen als Zumutung.

Baucontainer seien nicht vergleichbar mit den unauffälligen Mülltonnen, die ursprünglich versteckt in den dafür vorgesehenen Bereichen platziert gewesen seien, argumentieren die Leser. Mangels besserer Aufstellmöglichkeit seien die Container auf den gut einsehbaren Parkplatzflächen abgestellt. Nach ihrer Ansicht sind Baucontainer ausschließlich zur temporären Müllentsorgung konzipiert und von der Handhabung her für dauerhafte Müllentsorgung ungeeignet.

Der Restmüllcontainer besitze keine Luken zum einfachen Öffnen, sondern vier große schwarze Klappen, die mit Stangen oben gehalten werden könnten, wobei der Container dann dauerhaft offen stehe, schildern die Anwohner. Der Papiercontainer habe ebenfalls Klappen, die durch einen Federmechanismus permanent offen gehalten würden. Eine Verwendung zur dauerhaften (Papier- oder Restmüll-)Entsorgung sehen sie daher nicht.

Der Anblick von Baucontainern zur dauerhaften Müllentsorgung sei mit einem gepflegten Gesamtbild eines Wohngebietes nicht vereinbar. Die von Andrea Buchloh-Adler, der Werkleiterin der Stadtbildpflege, ihnen gegenüber vertretene gegenteilige Ansicht finden sie nicht korrekt, sehen sie sogar als nicht gesetzeskonform.

Ärgerlich ist für sie auch, dass die Container nach Benutzung durch die Anwohner offen stehen, der Papiercontainer sogar dauerhaft. Damit werde Müll bei Wind oder wenn der Container überfüllt sei, ins Umfeld des Containers verweht oder rutsche heraus. Der Restmüllcontainer stehe ebenfalls häufig offen, was regelmäßig zur immensen Geruchsbelästigung und extrem hohen Aufkommen von Fliegen führe, was wiederum Ratten und Vögel anziehe, monieren die Anwohner.

Sie möchten, dass die von der Werkleiterin erteilte Genehmigung der Container zurückgenommen wird und wieder normale Mülltonnen aufgestellt werden. Diese Bitte haben sie auch an Bürgermeisterin Beate Kimmel und den Beigeordnete Peter Kiefer weitergeleitet.

Anders als im öffentlichen Straßenraum, wo eine Sondernutzungsgenehmigung beantragt werden müsse, sehe die Stadtbildpflege durch die Abfallsatzung leider keine Handhabe, die Stellung eines solchen Großbehälters auf privatem Grundstück, auch in einem Wohngebiet zu untersagen, antwortete die Pressestelle der Stadt auf die Anfrage der RHEINPFALZ. Für das Wohnheim biete dieser Behälter eine deutliche Gebührenersparnis.

Die Stadt habe die Verwaltung des Heimes dennoch mehrfach auf die Situation für die Nachbarschaft hingewiesen, sie gebeten, auf die Sauberkeit zu achten und die Deckel nicht offen stehen zu lassen, so die Pressestelle. Dies sei bedingt durch die Bauart der derzeitigen Behälter schwierig. Behälter mit einer Einwurföffnung in der Größe eines normalen Mülleimers seien für diesen Standort in Planung; sie sollten der Problematik des offenen Deckels abhelfen. Leider hätten die Behälter bisher noch nicht geliefert werden können.

Laut Pressestelle habe die Wohnheimleitung einen Gärtner mit der Planung eines begrünten Sichtschutzes beauftragt. Der Heimvorstand wollte eine Anfrage der RHEINPFALZ nicht kommentieren.