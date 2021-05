Nach fast einem Jahr Corona-Pandemie scheinen die zahlreichen Nachbarschaftshilfe-Projekte für ältere Menschen verebbt, die sich im Frühjahr 2020 gegründet haben. „In Hohenecken gibt es noch Solidarität!“, weist Antje Funck von der Hoheneckener Nachbarschaftshilfe nun die Aussage entschieden zurück.

„Klar, läuft die Nachbarschaftshilfe in Hohenecken noch“, versichert Funck beispielhaft für andere Initiativen, die es ebenfalls noch gibt. Das gesamte Jahr über habe Funck zusammen mit fünf weiteren Helfern Einkäufe und Botengänge für betagtere Menschen aus ihrem Stadtteil erledigt. Und tut es noch.

„Am Anfang war die Nachfrage natürlich viel größer“, gibt sie zu. Als die Maskenpflicht aufgekommen sei, hätten sich viele Senioren wieder in die Supermärkte getraut. „Anfangs war es dieses unbekannte Schreckgespenst Corona“, sagt sie. Jetzt hätten sich viele Menschen schlicht an die neue Situation gewöhnt. „Man stumpft mit steigenden Zahlen irgendwie ab.“ Durch die anhaltenden Einschränkungen sei Einkaufen für viele ältere, mobile Menschen zur einzigen Unterhaltungsmöglichkeit geworden. Hinzu komme, dass die Menschen in ländlicheren Gegenden gut vernetzt seien, beispielsweise Nachbarn auch mal unter die Arme griffen.

Kurzfristig Hilfsangebot erhöhen

Derzeit nehmen nur drei Menschen das Angebot der Nachbarschaftshilfe wahr. „Wer weiß, wie es aussieht, wenn sich die Virus-Mutation aus England noch weiter ausbreitet.“ Kurzfristig könne die Gruppe auch verstärkt werden: „Wir haben eine Whatsapp-Gruppe, in der sich immer jemand findet.“

Typische Botengänge, wie ein Arzt-Rezept abholen, Einkäufe oder einen Besuch im Baumarkt erledigen, „wenn mal ein Antennenkabel gefehlt hat“, gehörten dazu. „Für eine Frau übernehmen wir auch die Wartung der Hörgeräte.“ Meistens seien es „alte Leute, deren Kinder auswärts wohnen und sich nicht kümmern können“.

Einmal habe sich ein Mann verzweifelt bei der Nachbarschaftshilfe gemeldet: „Er hatte keine Hilfe und war generell unterversorgt.“ Daraufhin habe man den Pflegestützpunkt eingeschaltet, der nun den Mann durch den Alltag begleite.

Bevorzugt Menschen ohne Unterstützung

Eine junge Frau, die zusammen mit ihrer Mutter im selben Haus lebte, erhielt hingegen nur einmal Hilfe: „Wir hatten den Eindruck, wir sollen da mehr für die Tochter miteinkaufen“, sagt Funck. Das Hilfsangebot sei jedoch für Menschen gedacht, die es schwer haben, ihren Alltag zu bewältigen: Andere, die von Verwandten und Freunden unterstützt werden könnten oder mobil seien, sollten das Angebot nicht zwingend wahrnehmen, bittet sie um Rücksichtnahme.

„Man muss sich vorstellen, wie aufwendig es ist, wenn man einen Wocheneinkauf für gleich zwei weitere Menschen erledigt.“ Unter den Helfern könnten die Aufgaben auf „breiten Schultern verteilt werden“. Eine Kontrolle werde trotzdem nicht durchgeführt. „Jedem, der Hilfe braucht, dem wird von uns auch geholfen“, versichert sie. „Ich glaube, ich spreche auch für die anderen Nachbarschaftshilfen, wenn ich sage: Solidarität und Hilfsbereitschaft gibt es noch.“

Info