Es geht los, aber ganz anders als bisher. Die Golfclubs in Rheinland-Pfalz dürfen wieder öffnen. Beim GC Barbarossa in Mackenbach musste man sich da auf einiges Neues einstellen und wurde etwas von der eiligen Wiedereröffnung der Anlage überrascht.

Fast dauerhaft klingelte das Telefon im Büro beim Clubmanager des GC Barbarossa, Johannes Ruth, am Tag der Wiederöffnung. Allerhand zu regeln gilt es für den Neustart, nachdem im Zuge der Lockerung der Maßnahmen der Verordnungen zur Corona-Pandemie beschlossen wurde, dass die Golfplätze wieder öffnen dürfen. Denn es ist kein normaler Neuanfang, es ist vielmehr ein Start mit allerhand Auflagen.

Vorerst nur für Mitglieder

„Es ist viel, was auf uns hereinprasselt. Es ist richtig viel los bei uns“, erklärt Ruth, der auch vom Ansturm der Vereinsmitglieder sprach. Selbst externe Spieler wollten sogleich die Anlage in Mackenbach nutzen. „Wir haben eine Unmenge Gäste, die anfragen. Wir haben es aber revidiert, vorerst dürfen nur die Mitglieder spielen. Nach einer Woche kann das aber anders aussehen“, sagt der Clubmanger. Zuerst hatte der GC Barbarossa via Facebook verkündet, dass auch Spieler aus anderen Clubs und Gäste zugelassen seien.

Obgleich nur die Spieler des GC Barbarossa aufs Grün dürfen, ist der Ansturm enorm. „Es waren innerhalb von 75 Minuten alle Startzeiten ausgebucht“, sagt Familienvater Ruth, der darauf verweist, dass zurzeit nur telefonisch gebucht werden kann, nicht jedoch über ein elektronisches Platzbuchungssystem. Alle zehn Minuten dürfen zwei Golfer ihre Runde starten. Ein Dutzend Spieler starten so pro Stunde, im Normalfall sind dies nach Auskunft des GC bis zu 24. Bislang war es beim GC Barbarossa so geregelt, dass die Golfer sich vor Betreten des Platzes unkompliziert in ein Buch eintrugen und dann eine Spielrunde absolvieren durften.

Mitarbeiter kehren zurück

Seitdem Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen verboten waren, was auch die Golfer betraf, waren die Mitarbeiter des Vereins in Kurzarbeit. „Die Mitarbeiter werden in den nächsten Tagen zurückkehren“, erklärt der Clubmanager. Das Büro sei jedoch noch bis auf weiteres geschlossen, da zuerst noch ein Spuckschutz eingerichtet werden muss. Bleiben Umkleiden und Golfshop geschlossen, können zumindest die Toilettenanlagen geöffnet werden. Ein Verweilen auf dem Golfplatz ist untersagt, sodass nach dem Spiel umgehend die Anlage verlassen werden soll.

Richtlinien des Verbandes

Der Golfverband Rheinland-Pfalz/Saarland gab am vergangenen Freitag Handlungsrichtlinien für die Inbetriebnahme der Golfplätze aus. So ist geregelt, dass maximal zwei Personen in einer Spielgruppe (Flight) oder vier Spieler, die in einem Haushalt zusammen leben, spielen dürfen. Turniere sind weiterhin nicht möglich, und es gelten auch besondere Hygienerichtlinien. Zum Beispiel darf der Flaggenstock am Loch nicht herausgehoben werden.

Golflehrer dürfen arbeiten

Freuen dürfen sich auch die Golflehrer. Sie dürfen nun zumindest wieder Einzelunterricht anbieten. „Die Spieler, die den Golfplatz betreten, werden belehrt. Wir kontrollieren das vom Büro aus, wir müssen aber auch an die Vernunft der Leute selbst appellieren“, sagt Ruth. Die Arbeit der Greenkeeper geht indes wie gewohnt weiter. „Sie können immer ausreichend Abstand zu den anderen halten. Es ist ja nicht anders wie im normalen Betrieb. Das ist kein Problem“, so Ruth, der über einige Großprojekte berichtet. So werde nach dem fatalen Brandschaden an der Caddyanlage im Jahr 2019 weiter am Neubau gearbeitet.