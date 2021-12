Laufen, Schießen, Gymnastik – hinter Tessa Dietrich und Sven Müller vom Schützenverein Steinwenden-Weltersbach liegt ein schnelles, trainingsreiches und lehrreiches Wochenende. Die Bundestrainer Paul Böttner und Michael Herr verlangten beim Kaderlehrgang im thüringischen Suhl den beiden Pfälzern sowie zehn weiteren Athleten aus ganz Deutschland alles ab.

Dauerlauf, Bergsprints, Gymnastik sowie Vorträge über Schießtechniken und optimales Training – es war alles dabei. Ganz wesentlich ging es im Schießsportzentrum Suhl beim Schießen zur Sache. Hier war unter anderem volle Geschwindigkeit vor dem ersten Schuss gefordert, wie Sven Müller, Target-Weltmeister und Trainer, berichtet. Auch die Genauigkeit beim Ablauf am Schießstand stand im Fokus der Bundestrainer.

Lange Einheiten und Schnee-Training folgen

„Wir haben viel gelernt und werden in den nächsten Wochen weiter hart arbeiten“, richtet Sven Müller den Blick schon mal auf das kommende Frühjahr und die ersten Wettkämpfe. In Steinwenden stehen laut Müller aktuell viele lange Einheiten auf dem Rad und den Rollerski, aber auch Läufe an. Langlaufeinheiten im Schwarzwälder Schnee werden folgen.

Bei all dem gemeinsamen Training, das vier- bis sechsmal pro Woche auf dem Plan steht, soll der Spaß nicht auf der Strecke bleiben, erklärt Müller, der sich als Trainer beeindruckt von der Zielstrebigkeit und der Disziplin der erst 14-jährigen Tessa Dietrich zeigt, die auch dem Bundestrainerteam aufgefallen war. thea