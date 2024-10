Fußball-Fans müssen sich am Samstag, 19. Oktober, bei der Anreise zum Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Paderborn (Anpfiff: 20.30 Uhr) auf Erschwernisse einstellen. Einerseits fällt der Messeplatz wegen der Oktoberkerwe als Parkplatz weg, andererseits fallen Züge aus Richtung Kusel, Lauterecken und Pirmasens aus.

Für die Zweitligapartie des FCK im Fritz-Walter-Stadion sind bereits über 40.000 Karten verkauft. Da der Parkraum in Kaiserslautern begrenzt ist, rät die Polizei die Park-and-Ride-Busse aus Richtung Kaiserslautern-Ost (Parkplatz Schweinsdell) und Universität zu nutzen, die ab zwei Stunden vor Spielbeginn verkehren. Die Parkplätze in der Stadt könnten knapp werden, weil seit dieser Saison auf dem Betzenberg rund um das Stadion eine Anwohnerparkregelung gilt. Wer nicht in Besitz einer Ausnahmegenehmigung ist, darf dort ab zwei Stunden vor dem Spiel nicht parken. Zudem falle der Messeplatz wegen der Kerwe als Parkfläche aus.

Wie der FCK mitteilt, setzt die Deutsche Bahn für das Spiel Sonderzüge auf der Strecke zwischen Ludwigshafen und Kaiserslautern ein. „Die Bahnstrecken zwischen Kaiserslautern und Pirmasens und zwischen Kaiserslautern und Kusel sind am Spieltag gesperrt und stehen daher leider nicht zur Verfügung. Der Schienenersatzverkehr verfügt nur über geringe Kapazitäten. Eine Hin- und Rückreise mit dem ÖPNV ist nicht zu empfehlen“, teilt der Verein weiter mit. Die Bahnverbindung Richtung Lauterecken-Grumbach entfalle am Abend ebenfalls.

Wie die Polizei mitteilt, sei im Bereich der Stadionzufahrten vor und nach dem Spiel wieder mit Sperrungen und damit einhergehenden Wartezeiten zu rechnen.