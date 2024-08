Eine Überraschung hat eine 41-jährige Frau laut Polizei erlebt, als sie am Samstagmittag in der Karpfenstraße zu ihrem abgestellten VW Polo kam. An der Windschutzscheibe fand sie einen Zettel, mit dem ein anonymer Zeuge sie auf eine Unfallflucht hinwies. Und an ihrem Auto entdeckte die Frau tatsächlich einen Schaden an der vorderen Stoßstange. Die Schadenshöhe wird laut Polizei auf 2000 Euro geschätzt. Laut dem Hinweis hat es am Freitag um 22 Uhr einen „Knall“ auf der Straße gegeben. Als der Zeuge nachschaute, sah er einen jungen Mann, der aus einem braunen Pkw ausstieg, sich den geparkten VW Polo anschaute und dann, wohl hektisch, wieder in seinen eigenen Wagen stieg und davonfuhr. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefonnummer 0631 369-2150. Außerdem hat die Polizei noch ein paar Fragen an den Verfasser des Zettels sprechen und bittet auch diesen, sich zu melden.