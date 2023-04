Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine kleine aber feine Kabinett-Ausstellung mit eindrücklichen Chemigrammen des Sauerländers Anno Weihs ist derzeit in der Lauterer Galerie „Brownian Motion“ zu sehen. Unter dem Titel „Alternative Landschaften“ zeigt der Fotokünstler in der Medicusstraße sogenannte „kameralose Fotografie“. Wahre und konzentrierte Ruhepunkte in einer Zeit des schnellen Schnittes und überbordender Bilderfluten.

Weihs weilte mehrmals in Island, unter anderem als „Artist in Residence“ in Hellisandur. Und es sind auch Eindrücke der isländischen Landschaft,