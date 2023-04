Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Ich bin zwar jemand, der seine Grenzen kennt, aber ich höre nicht rechtzeitig auf.“ Das sagt Ärztin Annika Spreemann aus Kaiserslautern. Am Sonntag startet sie beim Ironman 2022 in Frankfurt – zum ersten Mal. Dabei harmonieren die Athletin und die Medizinerin in ihr so gar nicht miteinander.

Der Ironman. Ein internationaler Triathlon-Wettkampf, bei dem Hunderte Athleten 15 Stunden lang ihre körperlichen Grenzen in drei Disziplinen ausreizen: Schwimmen (3,8 Kilometer), Laufen