Für Annika Faul vom Karateverein Budokan Kaiserslautern läuft es gerade so richtig rund. Die U18 Kata-Karateka sicherte sich bei den offenen Karate-Landesmeisterschaften in Mendig den Meistertitel. Es war bereits ihr vierter Turniersieg in der noch jungen Saison. Ihre Budokan-Vereinskollegien Nadine Poh wurde in Mendig in der U16 Vizelandesmeisterin in der Kata. Budokan-Trainerin Sandra Gutzmer sah in Mendig noch weitere Podiumsplätze der Budokan-Kata-Sportler. Sebastian Becker (U18) und Alexander Koch (U16) holten in ihren Kategorien genauso Bronze wie Jasna Durdevic, die es in der Kata Masterclass Ü45/55 auf Rang drei schaffte.