Die Teams von Budokan und Teikyo aus Kaiserslautern sammeln bei den Karate-Landesmeisterschaften fleißig Titel. Eine Sportlerin stach besonders heraus.

Der Budokan Karateverein Kaiserslautern verbucht bei den Karate-Landesmeisterschaften vier Landestitel in der Disziplin Kata. Annika Faul gewinnt davon gleich zwei, sie dominiert die Leistungsklasse genauso wie ihre eigentliche Klasse, die U21. Lukas Schweitzer gewann die Konkurrenz in der U18 und Marilena Hochreiter wurde in der U12 (ab 6. Kyu) Landesmeisterin. Silber gewannen Julian Hadizadeh (Leistungsklasse), Hector Morales (Ü 30/35) sowie Sophia Kraus (U10). Die Kata-Teams der Leistungsklasse (Lukas Schweizer, Nick Eisenmenger, Lukas Hochreiter) sowie das Kinder-Mixed-Team (Sophia Kraus, Elisabeth Pannier, Emilia Matilde Grilo-Bublitz) gewannen ebenfalls Silber. Bronze ging an Kaleo Schuster (U10), Jakob Reuter (U8), Bunyaon Phanphuwong (U8), Nick Eisenmenger (U16), Yvonne Kremer (Ü45) und das Kata-Team-Kinder (A/B) (David Reuter, Aaron Schnauber, Kaleo Schuster). Auf Rang fünf platzierten sich Emilia Matilde Grilo-Bublitz (Kinder A U10), Avini Zhiar (U 14 9.-7.Kyu), Leonidas Sfenterikos (U14 ab 6.Kyu), Louis Kremer (U 14 ab 6.Kyu), Samuel Dexler (U12), Anna Reuter (U16), Melina Liebrecht (U16), Jennifer Kaub (Ü30/35), Lukas Schweizer (Leistungsklasse).

Außerdem gab es noch eine Medaille in der Disziplin Kumite. Devin Maximilian Knaus (U21, bis 75 kg) holte Silber für den Budokan Karate Verein.

Acht Medaillen für Teikyo

Auch das Teikyo Karate Team Kaiserslautern war in Mutterstadt erfolgreich und erkämpft sich acht Medaillen bei den diesjährigen Rheinland-Pfalz-Karate-Meisterschaften, bei denen 282 Teilnehmer aus 21 Vereinen am Start waren. Die meisten Podestplätze gab es im Kumite.

Als Landesmeisterin U8 kehrte Louisa Buchholz heim. Silber gab es für Emma Schwehm, die erstmals in der neuen Altersklasse und in der neuen Gewichtsklasse (bis 36 kg) auf die Matte ging. Emma lag auch im Finale mit 3:0 deutlich vorn, verletzte sich dann aber im Kampf und musste aufhören. Auch Sofia Rodriguez (U14) kämpfte sich zum Vizemeistertitel. Bronze gab es für Lyam Kunz (U8), Leon Buchholz (U12) und Yousef Oussi (U14). Fünfter wurde zudem Maxim Reiser (U12), Lotta Mecha (U10) platzierte sich auf Rang sieben. Emma Schwehm holte zudem mit der Kampfgemeinschaft Haßloch/Kaiserslautern Teambronze. In der Disziplin Kata U12 steuerte Maxim Reiser eine Bronzemedaille zum Gesamterfolg für das Teikyo Team Kaiserslautern bei.