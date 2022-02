Bei der offenen Saarlandmeisterschaften im Karate, ausgetragen in St. Wendel, präsentierten die Karatekas vom Budokan Kaiserslautern ihre Katas in Bestform. Annika Faul übertrumpfte dabei alle.

Sie gewann die U18, startete anschließend in der offenen Klasse aller Altersgruppen und ließ auch hier alle anderen – auch deutlich ältere Karatekas – hinter sich zurück. Faul nahm den Gesamtsieg mit nach Kaiserslautern. „Sie hat sie alle weggeputzt“, zeigt sich Marcus Gutzmer stolz auf den Werdegang der jungen Karatekämpferin.

Auch Sebastian Becker nahm Gold mit nach Hause, er siegte in der U16. Sandra Gutzmer, als Coach am Mattenrand, sah zudem eine überzeugende Nadine Poh. Sie holte in ihrer Altersklasse U16 Bronze und konnte in der Gesamtwertung aller Klassen durch starke Katas noch einmal Bronze entgegennehmen.

Die Budokan Kata-Karatekas Alexander Koch, Melih Altuntas und Lukas Walter verpassten jeweils knapp die Medaillenränge.