Als Mitarbeiterin eines Unternehmens, das für Kantinen amerikanischer Streitkräfte in Europa das Küchenpersonal gestellt hat, hat Anneliese *) in Kaiserslautern und bei Venedig viele schöne Jahre erlebt und dabei recht gut Geld verdient. Nach einem Wirbelsäulenschaden mit 52, war sechs Jahre später mit dem Arbeiten für sie Schluss. Mit 60 dann mit einer Erwerbsunfähigkeitsrente von 540 Euro klarkommen zu sollen, das war nicht einfach.

Die Erinnerung an ihre Jahre in der Kantine lassen die Augen der heute 69-Jährigen leuchten. In einem Dorf im Landkreis aufgewachsen, hat die gelernte Friseurin ihre Ehe, die nur sechs Jahre anhielt, schon lange hinter sich gelassen. Zu den beiden Kindern, die daraus hervorgegangen sind, hat sie keinen Kontakt mehr. Unvergessen ist aber die Arbeit bei den Amerikanern: „Das war eine schöne Zeit.“

Sechs Jahre lang in der Nähe von Venedig zu arbeiten: Anneliese hat dort den berühmten Karneval erlebt und mit Kollegen schöne Ausflüge zum Gardasee unternommen. Sie beschreibt die Zeit andererseits aber auch als sechs Jahre mit harter Arbeit, in denen sie mit acht Leuten morgens, mittags und abends 1500 Soldaten mit Essen versorgt hat. Ihre Küche sei geschätzt gewesen, erzählt sie. Von ihren Kohlrouladen und dem Gurkensalat habe vor allem der Chef gar nicht genug kriegen können.

Schwester hat sie auf „alt – arm – allein“ aufmerksam gemacht

Als sie nach dem Wirbelsäulenschaden ohne Arbeit war und hilfebedürftig, da habe ihre Schwester angeregt, dass sie sich an „alt – arm – allein“ wenden sollte, schildert Anneliese. Sie befolgte den Rat. Heute ist froh über die Unterstützung, die sie von dort bekommt. Sie erhält zu den 540 Euro Rente eine staatliche Grundsicherung von 345 Euro. Glücklicherweise ist die Miete für ihre kleine Wohnung mit 260 Euro samt Nebenkosten erschwinglich.

„Man gewöhnt sich dran; was ich hab’, hab’ ich“, beschreibt die Seniorin ihre Situation. Eine Verschwenderin sei sie noch nie gewesen und so lasse sie monatlich zunächst die festen Kosten von ihrem Konto abbuchen. Erst was danach übrig bleibe, hole sie für sich ab.

Ab und zu geht Anneliese auch schon mal bei der Tafel vorbei, und für die Grundnahrungsmittel erhält sie von „alt – arm – allein“ monatlich 70 Euro. Aus dem Besuchskreis der Altenhilfe kommt außerdem jeden Monat ein Herr bei ihr vorbei, der für sie das Einkaufen von vor allem schweren Sachen wie Getränke und Waschmittel übernimmt. Obst und Gemüse kauft sie noch selbst ein. Diese Bekanntschaft ist über die Jahre gewachsen, man kennt sich gut. „Wenn etwas ist, kann ich anrufen“, berichtet Anneliese.

Treffen mit anderen Menschen fehlen ihr momentan sehr

Treffen mit Menschen, die sie mit den Jahren kennengelernt hat, sind es, die der Seniorin fehlen, seit die Corona-Pandemie Begegnungen kaum noch möglich macht. Sie erzählt, wie sie sonst bei vielen, von „alt – arm – allein“ organisierten Ausflügen mitgemacht hat und auch beim Weihnachtsessen im „Julien“ schon öfter dabei war. Man habe sich über die Jahre dort kennengelernt und ab und zu einmal miteinander eine Tasse Kaffee getrunken, wenn man sich auf der Straße getroffen habe, schildert sie.

Statt beim festlichen Weihnachtsmahl im „Julien“ hat Anneliese an Weihnachten mit einer Freundin in deren Zuhause getroffen und dort übernachtet. Auf einen schönen Advent in ihren eigenen vier Wänden hat sie trotzdem nicht verzichtet, sondern mit vielen weihnachtlichen Accessoires das passende Flair geschaffen.

*) Name von der Redaktion geändert