Ein Vortrag, den Norbert Thines, der frühere Vorsitzende von „alt – arm – allein“ , über die der Kaiserslauterer Altenhilfe gehalten hat, war es, der Anne Kaufmann (70) neugierig auf die Arbeit des Besuchskreises gemacht hat.

„Ich habe vor Jahren in meiner Freizeit gerne mit Kindern gearbeitet“, erinnert sich Anne Kaufmann, die in jungen Jahren bei der Spinnerei Lampertsmühle als Industriekauffrau tätig war. Warum sollte sie die Zeit, die sie bei der Volkshochschule oder der Integrierten Gesamtschule mit Kindern verbracht hat, nicht auch mit Senioren verbringen können? So hat sich Anne Kaufmann vor 15 Jahren dem Besuchskreis von „alt – arm – allein“ angeschlossen. Seit dieser Zeit widmet sie einen Teil ihrer Freizeit der Betreuung von älteren und alleinstehenden Menschen.

„Ich bin da langsam hineingewachsen.“ Zuerst hat sie sich im Besuchskreis mit Bastelarbeiten eingebracht und Tischdekorationen angefertigt. Als man sie gefragt hat, ob sie sich vorstellen könne, alte Menschen zu besuchen und ihnen behilflich zu sein, hat Anne Kaufmann zugestimmt. Bei ihren Besuchen hat sie eine Dame kennengelernt, mit der sie über fünf Jahre regelmäßig Handarbeiten angefertigt und Einkäufe erledigt hat. Mittlerweile ist die Frau verstorben.

Im Besuchskreis könne man auch mal pausieren, spricht Anne Kaufmann von einer Zeit der Erholung. „Danach war ich wieder zusammen mit meinem Mann unterwegs und habe für ältere Menschen eingekauft.“ Die Freude am Basteln hat Anne Kaufmann bis heute nicht verloren. „Im Besuchskreis haben wir begonnen, Weihnachtssterne zu basteln“, berichtet sie von einem schönen Nachmittag mit Gleichgesinnten. Auch springe sie gerne ein, wenn Not am Mann ist.

„Bei meiner Arbeit im Besuchskreis habe ich Einblicke bekommen und Erfahrungen gemacht, die man sich nicht vorstellen kann“, verweist sie auf extreme Lebensumstände und Wohnverhältnisse von älteren Menschen. Bereits jetzt freut sich Anne Kaufmann, Weihnachtspäckchen an ältere und alleinstehende Menschen zu verteilen.