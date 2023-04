Kaum hat Anne Jung ihr Abitur in der Tasche, nutzt sie die Zeit, in ein Ingenieurbüro hinein zu schnuppern. Sie spricht von einem „ingenieurwissenschaftlich-physikalischem Praktikum“, das sie gerade absolviert.

Physik gehörte neben Mathematik und Geschichte zu ihren Leistungsfächern am Burggymnasium. In Physik hatte sie ihre Facharbeit über schwingende Saiten geschrieben. Jung möchte in verschiedene Berufsfelder hineinschnuppern, um zu sehen, wie später der Arbeitsalltag aussieht. Mit dem Praktikum will sie in Erfahrung bringen, ob das ein Beruf sein kann, für den sie im Wintersemester ein Studium in Erwägung ziehe. „Jetzt habe ich die Zeit, das auszuprobieren“, sagt sie.

Jungs Interesse gilt weiter der Literatur: beispielsweise Shakespeares Macbeth begeistert sie. Ein Thema, das Gegenstand der Abiprüfung war und das sie noch nicht zur Seite legen will. Weil sie die Tragödie spannend finde, möchte sie das Thema jetzt privat vertiefen und in die Zeit der Klassik eintauchen. Dass Jung im Abitur 872 von 900 Punkten erreicht hat, habe ihre Oma auf ihre Art kommentiert: „Du hast nach den Sternen gegriffen und sie erreicht.“ Sie habe ihre Möglichkeiten gut ausgeschöpft und so viel wie möglich rausgeholt, sagt die 18-Jährige stolz, sich angestrengt zu haben. „Auch lernen kann man lernen“, lautet ihr Kommentar. Jung wählte für sich als Schule das Burggymnasium, weil auch ihre Eltern diese Schule besucht und dort Abitur gemacht haben. Schule und Abschluss betrachtet sie als eine Notwendigkeit. Engagiert hat sie sich in der Redaktion der Schülerzeitung „Perspektive“.

Mit kleinen Dingen die Welt besser machen

Auch wenn Jung jetzt Zeit hätte, um zu reisen, zieht sie die Heimat vor. Vorstellen kann sie sich einen Ausflug am Wochenende in der näheren Umgebung. Ihre kleine Welt möchte sie erkunden. Bei allem Tun sei ihr die Familie wichtig. Sie sei für sie ein „Anker im Leben“, der Halt und Geborgenheit bietet. Wo sie ein Studium aufnehmen wird, wisse sie noch nicht. Fest steht für Jung aber, dass Studium und Beruf fortan im Vordergrund stehen werden. Sie alleine könne die Welt zwar nicht verändern, könne jedoch im Kleinen zu einer besseren Welt beitragen.