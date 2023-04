Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die „Jazzpolizei “hatte mit der 83. Ausgabe der Jazzbühne am Freitagabend in der gut besuchten Fruchthalle so ihre Probleme. Zu Gast war die großartige Folk-Rock-Sängerin Anne Haigis. Ob das noch Jazz sei, fragte sich da mancher Besucher. Aber das gehört ja gerade zum Konzept: Das Jazztrio der Stammbesetzung lädt genre-fremde Gäste zum Konzert – und etwas Neues entsteht.

Üblicherweise lernen sich Stammbesetzung und Gäste erst am Tag des Konzerts bei einer Generalprobe kennen und entwickeln ein gemeinsames Konzept, um beide Musikstile