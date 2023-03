Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Ich habe gerne gelitten“: So beschreibt Sängerin Anne Haigis ihr bisheriges Leben. Einen musikalischen Rückblick wird es am Donnerstag in der Kammgarn geben. Und zwar mit ihren neuen Album „Carry on – Songs für immer“. Über ihre musikalische Reise sprach die Musikerin – die selbst nicht gerne verreist – mit RHEINPFALZ-Mitarbeiterin Katharina Kovalkov.

Frau Haigis, laut Experten wartet der nächste Lockdown ja schon um die Ecke. Wie haben Sie die bisherigen überstanden?

Ich