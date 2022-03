Bühnen, Scheinwerfer und das Showbusiness kennt Anne Ellersiek nur zu gut. Die geborene Kaiserslautererin ist studierte Opernsängerin und hat in den vergangenen 15 Jahren an verschiedenen Opernhäusern gearbeitet. Nun kehrt sie diesem Leben den Rücken und hat ein duales Studium bei der Agentur für Arbeit in ihrer Heimatstadt begonnen.

Während der Woche der Ausbildung zeigt die Arbeitsagentur wie unterschiedlich Berufswege auch unter den eigenen Bewerbern verlaufen können.

„Ich bin nach dem Abitur sofort weg von hier“, erklärt Ellersiek. Die 43-Jährige zog es nach Würzburg, nachdem sie ihr Lehramtsstudium abgebrochen hatte. „Der Gesang war eben mein Leben“, fährt Ellersiek fort. Deshalb sei sie damals auch das Risiko eingegangen, in einem Beruf mit weniger Sicherheiten zu arbeiten. Während der Pandemie sei sie mit einer festen Stelle glücklich gewesen: „An der Oper sind diese aber trotzdem fast immer auf ein oder höchstens zwei Jahre befristet.“

In den vergangenen Jahren hätten sich im Leben der Opernsängerin dann aber langsam die Perspektiven verändert: „Ich bin jetzt Mama von zwei Kindern und einfach nicht mehr bereit, überall hinzugehen.“ Daher hat sie sich schon vor einiger Zeit nach einem Job umgesehen, der weniger Flexibilität und Mobilität voraussetzt.

Schwägerin macht sie auf das Jobangebot aufmerksam

Über ihre Schwägerin sei sie dann schließlich auf das Angebot der Arbeitsagentur gestoßen. „Ich war wirklich froh, diese Chance zu kriegen, auch wenn ich bei dem Bewerbungsgespräch ganz schön geschwitzt habe“, erzählt Ellersiek und lacht. Mittlerweile hat sie ihr erstes Trimester hinter sich und gibt zu, dass der Wechsel in ein anderes Berufsfeld mit zwei Kindern eine echte Herausforderung war. „Aber durch die gute finanzielle Entlohnung und mit der Unterstützung meiner Eltern habe ich sogar die Klausurenphase an der Uni geschafft“, erzählt die 43-Jährige.

An Schulen die Heranwachsenden informieren

Im zukünftigen Beruf interessiert Ellersiek vor allem die Berufsberatung im Erwerbsleben: „Ich kann mir gut vorstellen, an Schulen zu gehen und zu informieren.“ Allgemein gefalle ihr nicht nur die Arbeit, sondern auch das positive Klima bei der Agentur für Arbeit und die internen Aufstiegsmöglichkeiten, die sie von ihrem früheren Beruf weniger gewohnt ist.

Trotz allem bereut die 43-Jährige die Entscheidung vor über 15 Jahren ans Theater zu gehen nach wie vor nicht. Und auch die Musik will sie nicht aufgeben: „Manchmal übe ich während der Pausen in der Umkleidekabine heimlich, damit mein Gesang nicht vollständig einrostet“, gibt sie lächelnd zu.