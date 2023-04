Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Annalena John vom RFV Rodenbach gewann bei den Mainz-Bretzenheimer Turniertagen die erste Abteilung der Dressurprüfung der Klasse L mit Trense. Dies gelang ihr im Sattel des Wallachs Frisco.

Der Sieg in der zweiten Abteilung der Dressurprüfung der Klasse M ging an Marlay Demmerle vom RFV Alsenborn mit Dancing Boy. Mit diesem Vierbeiner kam sie in der Dressurprüfung der Klasse M mit zwei