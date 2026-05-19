Anna Handler tritt am Donnerstag zusammen mit ihrer Schwester Laura mit Kammermusik in der Fruchthalle auf. Konstanze Führlbeck hat mit ihr gesprochen.

Was werden Sie in der Fruchthalle spielen?

Wir werden Musik für Klavier und Violine spielen - einen Satz aus der „Sonate Slave“ von Dora Pejačević, die berühmte „Kreutzer-Sonate“ von Ludwig van Beethoven und die 3. Sonate in d-moll von Johannes Brahms sowie die Tzigane von Maurice Ravel.

Warum haben Sie sich für diese Werke entschieden? Haben Sie einen persönlichen Bezug dazu beziehungsweise was ist für Sie besonders an diesen Werken?

Unser Großvater väterlicherseits kam aus Ungarn, wir haben Zeit in Österreich und Ungarn in unserer Kindheit und Jugend verbracht und wir spielen besonders gerne Repertoire, das uns an diese Klangwelten erinnert. Die Violinsonaten von Ludwig van Beethoven begleiten uns nun auch schon eine Weile und gerade die „Kreutzer-Sonate“ ist ein Meisterwerk, was uns wohl noch bis zum Lebensende beschäftigen wird. Da gibt es immer wieder unterschiedliche Tonarten, ein Thema taucht in verschiedenen Stimmen auf. Wie werden Variationen verarbeitet? Kommen da kämpferische oder lyrische Gedanken zum Vorschein? Was ist die Botschaft?

Es ist auch ein Werk einer Komponistin dabei, Dora Pejačević. Fördern Sie auch Werke unbekannter Komponistinnen?

Ich bin gut mit einigen der spannendsten Komponistinnen unserer Zeit befreundet, darunter Eunike Tanzil, mit der ich ein Album für die Deutsche Grammophon aufgenommen habe, Gabriela Ortiz oder Gabriella Smith. Das Stück von Dora Pejačević spielen wir zum ersten Mal – und es ist nicht leicht geschrieben. Es gibt viele Harmoniewechsel in sehr kurzer Zeit. Den dahinterliegenden Gedanken zu erforschen ist eine lange Reise. Aber sowohl Laura als auch mir liegt es am Herzen, echte Geschichten durch Musik zu erzählen, und wenn diese aus der Feder einer Frau stammen, freut es uns sehr.

Wie haben Sie selbst zur Musik gefunden? Sie treten ja auch oft mit Ihrer Schwester auf.

Meine Schwester Laura und ich musizieren seit unserer Kindheit zusammen. Zuerst als Gesangsduo, dann als Instrumental Duo. Aufgewachsen sind wir in München. Unsere Eltern waren beide Ingenieure, meine Mutter stammt aus Kolumbien, mein Vater aus Frankfurt. Beide singen gern und spielen Trompete, als Amateure. Sie haben uns sehr gefördert bei allem, was uns am Herzen lag, zuerst der Gesang, dann die Instrumente. Wichtig waren die Freude daran und die Liebe zur Sache, an einen Beruf hat damals keiner gedacht. Das Klavier habe ich mit sechs Jahren für mich entdeckt, es hat mir immer Freude gemacht. Mit zehn wurde es dann für mich intensiver. Ich habe das Pestalozzi-Musikgymnasium in München besucht und meine Klavierlehrerin kennen gelernt, die am Richard Strauss-Konservatorium tätig war. Allmählich hat sich ein berufliches Interesse bei mir abgezeichnet. Kirill Petrenko damals an der Bayerischen Staatsoper beobachten zu dürfen war eine ganz besondere Erfahrung, weil er mit Herzblut dabei ist, sehr introvertiert. Und auch Oksana Lyniv hat großzügig Wissen mit mir geteilt. Ich hatte ja schon mit 17 ein eigenes Ensemble gegründet, hauptsächlich haben wir allerdings soziale Projekte gemacht. Heute leben meine Schwester und ich in Berlin. Ich arbeite für die Deutsche Oper Berlin als Dirigentin und Laura beendet ihren Master im Fach Violine an der Universität der Künste. Wir versuchen weiterhin, so oft wie möglich miteinander zu musizieren, weil es unsere Verbindung stärkt und uns immer wieder die Möglichkeit gibt, das über Jahre hinweg gelernte Wissen an verschiedenen Orten auf unseren Wegen wieder zusammenzuführen. Ab September bin ich die neue Chefdirigentin des BBC Ulster Orchesters in Belfast und Conductor in Residence beim Los Angeles Philharmonic Orchester. Auf all diesen Stationen war das Klavier mein steter Begleiter, mein Spiegel und meine Stärke. Es macht großen Spaß mit Laura zu musizieren, weil wir wirklich zusammen atmen und uns blind verstehen.

Wo fühlen Sie sich eher zu Hause – in der Kammermusik oder in der Orchestermusik?

Orchester zu dirigieren ist wie große Kammermusik zu machen – sich gegenseitig zuhören und immer weiter nach dem Sinn zu fragen und zu suchen – das ist unsere Aufgabe als Künstlerinnen. Ich freue mich sehr auf das Konzert in der Fruchthalle in Kaiserslautern gemeinsam mit meiner Schwester, die langjährige Stipendiatin der Stiftung Villa Musica ist. Ihrer Leiterin Ervis Gega gilt unser ganz besonderer Dank für Ihre Vision und Förderung der nächsten Generation von Nachwuchsmusikern.

Wo sehen Sie Ihren künstlerischen Schwerpunkt – in der Arbeit als Pianistin oder als Dirigentin?

Ich ziehe da nicht so einen Trennstrich, ich bin zuallererst Musikerin. Jetzt bin ich hauptsächlich Dirigentin, das kommt durch die Chefposition in Irland und den wichtigen Job in Los Angeles. Aber ich bin auch Artist in Residence am Beethoven Haus in Bonn in der kommenden Spielzeit und freue mich immer, wenn ich Klavier spielen kann. Das Klavier ist mein Spiegel – ich kann mich über meine Hände ausdrücken und den Klang selbst erzeugen.

Haben Sie einen Lieblingskomponisten?

Nein. Aber Ludwig van Beethoven fasziniert mich sehr wegen seiner Vision für diese Gesellschaft. Diesen Geist der Aufklärung verkörpern für mich auch Hegel und Hölderlin.

Und was sind Ihre Pläne für die Zukunft?

Viele tolle Werke spielen und dirigieren zu dürfen und mit neugierigen Menschen zusammenarbeiten zu können.

Zur Person

Handler wuchs in München auf und studierte zunächst Klavier und Dirigieren an der Hochschule für Musik und Theater München. Ihre Ausbildung setzte sie an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, an der Accademia Pianistica Internazionale di Imola sowie an der Folkwang Universität der Künste in Essen fort. Als erste Dirigentin überhaupt erhielt sie das renommierte Kovner Fellowship der Juilliard School in New York, wo sie 2023 ihr Masterstudium abschloss. Als Leiterin des von ihr 2019 gegründeten Ensemble Enigma Classica arbeitet Anna Handler mit namhaften Solisten. Hier interessiert sie besonders die Technologie unterstützte Musikvermittlung in Echtzeit. Das Dirigieren vom Klavier aus, sowie die kammermusikalische Zusammenarbeit mit der Geigerin Laura Handler sind ein wichtiger Bestandteil ihrer musikalischen Identität. Anna Handler erhielt den Rising Star Award der Europäischen Kulturstiftung Europamusicale und ist Stipendiatin der Deutschen Stiftung Musikleben. knf



Termin

Anna und Laura Handler spielen am Donnerstag, 21. Mai, um 19.30 Uhr in der Fruchthalle in Kaiserslautern. Tickets und weitere Informationen unter fruchthalle.de oder unter eventim.de sowie telefonisch unter 0631 365-3452. Außerdem sind Tickets in der Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, Telefon 0631 365-2316, beim Thalia Ticketservice, Telefon 0631 36219-814, und bei allen weiteren Vorverkaufsstellen (Ticket-Hotline: 01806 570000) oder nach Verfügbarkeit an der Konzertkasse erhältlich.