Ein musikalisch-literarisches Porträt der Dichterin Mascha Kaléko gibt es unter dem Motto „Wie Windeswehen in gemalten Bäumen“ am Sonntag, 24. Juli, ab 17 Uhr im Innenhof des Theodor-Zink-Museums.

Wie bereits schon im Mai widmen sich die Pfalztheater-Akteure Madeleine Giese und Rainer Furch (Wortvortrag) sowie Caroline Busser (Violoncello) und Ivan Knezevic (Violine), die auch als Duo IC Strings bekannt sind, dem Leben der berühmten Dichterin. Zu erleben ist ein Porträt aus Briefen, Tagebuchnotizen, Erzählungen und Gedichten, untermalt mit Musik.

Die jüdische Lyrikerin Mascha Kaléko wurde 1912 in Galizien als Tochter eines russischen Vaters und einer österreichischen Mutter geboren, wuchs in Berlin auf und war dort eine literarische Berühmtheit, bewundert unter anderem von Hermann Hesse und Thomas Mann.

Unverwechselbarer Ton

In den 1930er Jahren waren ihre ironischen, zärtlichen, melancholischen, sarkastischen „lyrischen Stenogramme“ in aller Munde, ihre wenigen Gedichtbände waren (und sind wieder) Bestseller. Wiewohl ihre Verse an Kästner, Tucholsky, Ringelnatz und Heine erinnern – ihr Ton ist unverwechselbar und macht süchtig. Vor den Nazis floh Mascha Kaléko 1938 mit ihrer Familie nach New York, lebte später in Israel und starb vereinsamt und nahezu vergessen in Zürich.

Der Eintritt zum literarisch-musikalischen Porträt ist frei, Spenden sind erbeten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Während und nach der Veranstaltung offeriert eine Fachhandlung aus Kaiserslautern ausgewählte Weine und kulinarische Kleinigkeiten.