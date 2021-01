Nach dem nächtlichen Schneefall war zwar die Fahrbahn in der Zollamtstraße am Montagmorgen geräumt, nicht jedoch der Rad- und Gehweg, wunderte sich Kai Theisinger am Lesertelefon.

„Ich bin nach 9 Uhr dort mit dem Rad entlang gefahren und habe mich gewundert, denn auch die Parkplätze der Discounter waren frei.“ Wer ist zuständig, fragte er sich, die Stadt oder die Anlieger? „Denn die Strecke vom Bahnhof zur Uni wird ja auch besonders von Radfahrern genutzt.“

Tatsächlich ist die Stadt nicht für diesen Bereich verantwortlich, wie Sandra Zehnle von der Stadtverwaltung mitteilt. „Die Zollamtsstraße ist von der Bremer Straße“ – also dem Elf-Freunde-Kreisel – „bis zur Pfaffenbergstraße in der Straßenreinigungssatzung in die Reinigungsklasse B1 ohne Winterdienst eingeteilt, der Rest der Straße komplett in der Anliegerreinigung.“ Die Stadt führt dort also auf den Gehwegen keinen Winterdienst durch, macht sie deutlich. „Auf den Fahrbahnen ist die Stadt nach Landesstraßengesetz für den Winterdienst zuständig“, ergänzt sie. Das heißt, „der Winterdienst wird an Stellen durchgeführt, die wichtig für den Verkehr und gefährlich sind.“