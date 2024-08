Wenn Bürgerinnen und Bürger Schäden melden, Anregungen geben oder Beschwerden loswerden möchten, können sie sich an den Service des Beschwerdemanagements der Stadt Kaiserslautern wenden. Doch nicht bei allen Anliegen ist das Servicecenter die richtige Anlaufstelle: Die Bearbeitung von Beschwerden geht mitunter schneller, wenn sich direkt an die richtigen Stellen gewendet wird.

Das Servicecenter der Stadt Kaiserslautern erfasst und beantwortet zentral eingehende Anfragen, Anregungen und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern. Das Servicecenter ist telefonisch unter 0631 3654050, per E-Mail an servicecenter@kaiserslautern.de und über die Stadt-KL-App erreichbar.

Persönliche Vorsprachen sind zu den folgenden Sprechzeiten möglich: mittwochs von 14 bis 16 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr im Bürgercenter im Rathaus. Noch bis 27. August entfallen die Sprechzeiten urlaubsbedingt. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis, dass es aufgrund einer Stellenvakanz derzeit zu Verzögerungen in der Bearbeitung der Anfragen kommen kann.

Nummer am Laternenmast angeben

Reklamationen, die das Amtsblatt oder Wochenblatt betreffen, sollten an die zuständige Süwe Vertriebs- und Dienstleistungsgesellschaft gebracht werden. Zustellreklamationen können telefonisch unter 0621 57249840 oder per E-Mail an zustellreklamation@suewe.de erfolgen.

Bei Hinweisen auf eine beschädigte oder defekte Straßenbeleuchtung oder Straßenschäden können sich Bürgerinnen und Bürger direkt telefonisch an 0631 3651660 oder per E-Mail an tiefbau@kaiserslautern.de wenden. Handelt es sich um eine Laterne, kann die am Laternenmast vermerkte Nummer angegeben werden.

Bei Beschwerden oder Anmerkungen zu Abfall, Grünpflege und der Sauberkeit von Straßen, Gehwegen, Plätzen oder Grünanlagen können sich Bürgerinnen und Bürger an die Stadtbildpflege Kaiserslautern wenden. Das Servicetelefon ist montags bis donnerstags von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr unter 0631 3651700 zu erreichen. Auch per E-Mail an kundenservice@stadtbildpflege-kl.de oder über die Stadtbildpflege-App können Beschwerden oder Anliegen an die Stadtbildpflege herangetragen werden.

Alle weiteren Ansprechpartner sind auf der Homepage der Stadt Kaiserslautern zu finden.