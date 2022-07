Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat nach Abschluss der Ermittlungen Anklage gegen einen 19-jährigen Mann aus Kaiserslautern erhoben. Er soll am 29. Januar gegen 6 Uhr morgens auf dem Kaiserslauterer Stiftsplatz einen 23-Jährigen, ebenfalls in Kaiserslautern wohnenden Mann, mit einem Messer getötet haben. Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft habe es sich um einen einzigen heftigen Stich in den Brustbereich gehandelt, an dem der 23-Jährige trotz Notoperation am selben Tag im Krankenhaus verstarb. Zur Vorgeschichte der Messerattacke haben die Ermittlungen ergeben, dass zwei Personengruppen auf dem Stiftsplatz aus unklaren Gründen in Streit gerieten, zunächst verbal, dann auch mit Tätlichkeiten. Zur einen Personengruppe gehörte der Beschuldigte, zur anderen der Geschädigte. Zu dem Streit hatte der Geschädigte nach dem Ergebnis der Ermittlungen weder Anlass gegeben noch hatte er den Messerstich in irgendeiner Weise provoziert. Das Tatmesser wurde nicht gefunden. Der 19-Jährige sei bereits zuvor wegen Körperverletzungsdelikten verurteilt worden, so die Staatsanwaltschaft. Nach dem vorläufigen Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen habe der 19-Jährige zum Tatzeitpunkt unter Einfluss von Alkohol und Cannabis gestanden. Eine Aussage zur eventuellen Einschränkung der Schuldfähigkeit könne der Sachverständige erst auf der Grundlage der Hauptverhandlung treffen.

Der 19-Jährige bestreite den Vorwurf.