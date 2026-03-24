Vor fünf Jahren eröffnete Ank-Kaiser nach dem schlimmen Brand aus der Not heraus eine Dependance im Gewerbegebiet. Jetzt zieht das Sanitätshaus in ein neues Domizil.

„Es ist eigentlich keine Neueröffnung, sondern eine Erweiterung“, sagt Jürgen Dieterich, Geschäftsführer des Sanitätshauses Ank-Kaiser. Nach dem Brand in der Königstraße im September 2020 wurden schnell neue Räume benötigt. „Damals lagerten wir die Sparte Reha aus, in die Merkurstraße 46, ein Standort in der zweiten Reihe“, erzählt er. Jetzt steht ein Umzug in die Merkurstraße 28 bevor, in das Gebäude, in dem früher Mode&Sport einen Standort unterhielt und zuletzt La Moda und Schuh Welt. Die beiden Geschäfte hatten Anfang 2025 geschlossen.

Das bisherige Gebäude im Gewerbegebiet war laut Dieterich zuletzt zu klein geworden für die Bedarfe von Ank-Kaiser. „Die neue Fläche ist jetzt doppelt so groß“, sagt er. Im Untergeschoss befindet sich das Lager inklusive einer Werkstatt, im Erdgeschoss werden Rollstühle, Rollatoren und Pflegebetten ausgestellt und vorgeführt. Hier soll auch Beratung stattfinden. „Einen Rollstuhl oder ein Pflegebett braucht man sofort, deshalb müssen wir die Produkte vorrätig haben“, erklärt Geschäftsführer Simon Geib. Ein großer Vorteil des neuen Standortes seien die vielen Parkplätze vor der Haustür.

„Wir bewegen uns in einem Wachstumsmarkt“

Vor dem Brand im Jahr 2020 gab es die Reha-Hilfsmittel nur in der Königstraße. „Damals platzten wir aber schon aus allen Nähten. Und aufgrund des demografischen Wandels, die Leute werden immer älter, werden mehr und mehr Hilfsmittel gebraucht, wir bewegen uns in einem Wachstumsmarkt“, verdeutlicht Dieterich. Auf der Fläche von insgesamt 2700 Quadratmeter ist auch Platz dafür, etwa Betten, die zurückgegeben werden, aufzubereiten. Eine große Auswahl beispielsweise an Rollatoren vorrätig zu haben, sei wichtig. „Die Kunden wollen eine Wahl haben, wollen ausprobieren, was am besten zu ihnen passt, womit sie zurecht kommen“, so Dieterich.

Besitzer der Immobilie in der Merkurstraße ist die PS Immobilien GmbH & Co. KG, die ihren Sitz nebenan hat. Geschäftsführer Julian Lenhardt hatte bereits nach der Schließung von Schuh Welt angekündigt, bauen und investieren zu wollen. Das Gebäude war immerhin 35 Jahre alt. Jetzt wurde die Bestandsimmobilie laut Geib energetisch auf den neuesten Stand gebracht, die Haustechnik wurde erneuert, Fenster eingebaut. Im Außenbereich wurde eine Rampe zum Be- und Entladen geschaffen. Probleme mit der Stadtverwaltung habe es keine gegeben, weil ein Fachmarkt entstanden sei und neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Hintergrund ist, dass im Gewerbegebiet kein neuer Einzelhandel mehr zugelassen werden soll, um die Innenstadt zu schützen. „Momentan haben wir hier im Gewerbegebiet 40 Mitarbeiter in Verwaltung, Verkauf, Werkstatt und Außendienst, 50 sollen es werden“, so Dieterich. Wie viel investiert wurde, will er nicht explizit sagen. „Es ist ein deutlich siebenstelliger Betrag.“ Ank-Kaiser teile sich die Investitionskosten mit dem Eigentümer.

100 Mitarbeiter am Stammsitz in Kaiserslautern

Laut Geschäftsführer Geib wächst das Sanitätshaus Ank-Kaiser weiter. Neueröffnung in der Merkurstraße ist Anfang April, der Neubau in der Königstraße soll im Sommer bezogen werden. Bis dahin geht der Verkauf in der bisherigen Immobilie weiter. Der Schwerpunkt im Haupthaus in der Innenstadt liegt auf Orthesen, Einlagen, Bandagen und Kompressionsstrümpfen. Ank-Kaiser beschäftigt in Rheinland-Pfalz 200 Mitarbeiter an 13 Standorten zwischen Landstuhl und Alzey, davon 100 in Kaiserslautern.