Von der Postinspektorin über ein Studium der Architektur in den Schuldienst an berufsbildenden Schulen: Anja Schlösser hat einen interessanten beruflichen Werdegang zu verzeichnen. Seit Beginn des neuen Schuljahres hat sie die Position der stellvertretenden Leiterin der Meisterschule für Handwerker inne.

Erstmals ist mit Anja Schlösser eine Frau in der langen Geschichte der Bildungseinrichtung in der Schulleitung präsent. Als Abiturientin hat sie in Schwäbisch Gmünd die Verwaltungslaufbahn