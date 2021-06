Anja Pfeiffer, die amtierende Verbandsbürgermeisterin von Weilerbach, wird neue Beigeordnete für Sport, Jugend, Soziales und Schulen in Kaiserslautern. Sie wurde am Dienstagabend im ersten Wahlgang von 31 der 52 anwesenden Stadtratsmitglieder gewählt. Die CDU-Frau war von der Koalition aus CDU, Grünen und FWG, die aber nur 26 Stimmen abgeben konnte, ins Rennen geschickt worden. Die Linken hatten den aus Kaiserslautern stammenden parteilosen Thomas Kürwitz, der eine große Grundschule in Konz leitet, erst in der Ratssitzung vorgeschlagen. Auf ihn entfielen 21 Stimmen. Insgesamt hatte es sechs Bewerber für die Nachfolge von Joachim Färber gegeben, der krankheitsbedingt in den Ruhestand versetzt worden war.

