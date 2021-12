„Arm, aber dennoch sexy“ nannte die in der Stadtratssitzung am Montagnachmittag vereidigte Beigeordnete Anja Pfeiffer (CDU) „unsere schöne Stadt Kaiserslautern“. Am 17. Dezember tritt sie ihr Amt als Dezernentin für Schulen, Soziales, Jugend und Sport von Kaiserslautern an.

Sie freue sich auf die kommende Verantwortung und „spannende Aufgabe“, bei der sie auf 16 Jahre Erfahrung als Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Weilerbach aufbauen könne. Dort wurde sie noch am selben Abend verabschiedet. Sie bringe Erfahrung in Führung, Verantwortlichkeit und fachliche Kenntnisse mit, zudem sei sie kommunikativ und motiviert, führte sie an. „Geduld hingegen ist nicht immer meine Stärke“, berichtete sie von langwierigen Projekten.

Dinge in einer wohlhabenden Kommune wie Weilerbach umzusetzen, sei etwas anderes als in Kaiserslautern, könne man einwenden, „aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“, machte sie ihre Entschlussfähigkeit klar. Sport bezeichnete sie neben Bildung als einen zentralen Pfeiler einer Gesellschaft, der für eine hohe Lebensqualität sorge. Zudem wolle sie sich um eine gute Kita-Ausstattung und die Herausforderung fehlenden Wohnraumes kümmern.