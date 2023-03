„Anima One“ von Günter Werno, bekannt als Theatermusiker und Keyboarder von Vanden Plas, ist jetzt zum Vorzugspreis als kombinierte CD und DVD erhältlich. Dies teilt das Referat Kultur mit.

„Anima One“ ist im Auftrag der Stadt Kaiserslautern entstanden: Günter Werno, der schon einige Rock-Musicals fürs Pfalztheater geschrieben hatte, wollte bereits seit Längerem ein Orchesterstück kombiniert mit Progressive Rock komponieren. Im Mai 2022 wurde das Ergebnis in der Fruchthalle uraufgeführt und live mitgeschnitten.

Die Idee zum Auftrag hatte Kulturreferatsleiter Christoph Dammann, nachdem er 2019 erlebt hatte, wie Vanden Plas in der Fruchthalle vor begeistertem Publikum Jon Lords „Konzert für Gruppe und Orchester“ gespielt hatte. Dammann habe ihn noch am gleichen Abend gefragt, ob er eine eigene Komposition schreiben würde, erinnert sich Werno: „Das war eine Herausforderung für mich. Aber noch bevor ich das Gebäude verlassen hatte, hatte ich schon die erste Melodie im Kopf, die schließlich zum Intro des ersten Satzes wurde.“

„Ein Traum ging in Erfüllung“

Komponiert habe er die Musik dann auf dem Klavier und mit einem Sequenzerprogramm. „Ein Traum ging in Erfüllung“, sagte er über die Uraufführung vergangenes Jahr. „Ein schöner Abschluss einer außergewöhnlichen Reise.“

Die DVD/CD ist nun zum Vorzugspreis von 15 Euro in der Touristinfo in Kaiserslautern für alle Fans erhältlich, so lang der Vorrat reicht.