Die Lebensmittelpreise steigen und steigen, das Tanken tut dem Geldbeutel weh, doch der größte Batzen steht noch aus: die Heizkosten. Wie viel auf jeden Einzelnen zukommt, ist unklar – die Angst davor ist gewaltig. Die Auswirkungen der Mehrfach-Krise sind bei der Schuldnerberatung zu spüren.

Im Lautertal hat die Deutsche Bahn getestet, wie sich ein weißer Anstrich auf die Schienen auswirkt. Jetzt könnte die Farbe aus der Weltraumforschung auch für andere Einsätze spannend werden. Als Dauerlösung für die Schienen eignet sie sich jedoch nicht wirklich.

Bei der RHEINPFALZ-Gartensprechstunde kamen diesmal auch die Fauna nicht zu kurz. Wie kann ich Pflanzen und Tieren etwas Gutes tun? Das war eine der großen Fragen. Auch die enorme Trockenheit spielte eine wesentliche Rolle.

Notfallübung an Rampe 7 der Air Base in Ramstein-Miesenbach: Das 86. Lufttransportgeschwader der US-Luftwaffe hat am Dienstagmittag den Krisenfall eines Flugzeugabsturzes simuliert.

War Kaiserslautern ein Dorf mit schmucken Häusern auf einer Wiese? Zumindest bot das Stadtgebiet vor dem Ersten Weltkrieg noch Platz für (Not-)Landungen von Flugzeugen. Die wurden gerne genutzt, um die Bedeutung Kaiserslauterns zu unterstreichen.