Wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verurteilte das Schwurgericht beim Landgericht Kaiserslautern am Mittwoch, einen 45-jährigen Metallbauer zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten. Zudem schickte die Kammer den Mann in den Entzug, die Zeit wird auf die Strafe angerechnet.

Dem Angeklagten wurde vorgeworfen, am 9. Mai abends einen 48-jährigen Bekannten mit einer Axt auf dessen Gartengrundstück in Kaiserslautern