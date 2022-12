Bei der Anreise zum Zweitliga-Derby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Karlsruher SC am 8. November soll es zu körperlichen Auseinandersetzungen beider Fanlager gekommen sein. Das wurde der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern am Tag des Spiels mitgeteilt. Mehrere schwarz gekleidete und vermummte Anhänger des Karlsruher SC sollen laut Polizei zwischen 15.15 und 15.21 Uhr aus der S33 auf den Bahnsteig gestürmt sein und haben eine fünfköpfige Gruppe von FCK-Fans angegriffen. Als Tatort komme einer der Bahnhöfe Lingenfeld, Heiligenstein oder Berghausen in Betracht.

Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Die Bundespolizeiinspektion bittet nun die Geschädigten, sich unter Telefon 0631/340730 oder per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de zu melden. Sollten weitere Zeugen den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den mutmaßlichen Tätern machen können, sollten diese ebenfalls Kontakt zur Bundespolizei aufnehmen.