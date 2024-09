Am Freitag um 19.30 Uhr eröffnet der SV Steinwenden in seinem Heimspiel gegen den Oberliga Absteiger TSG Pfeddersheim den zehnten Spieltag der Verbandsliga Südwest.

Mit der TSG Pfeddersheim kommt eine Mannschaft an den Mühlberg, die mit neun Punkten auf einem Abstiegsplatz steht. Sicherlich hatten die Verantwortlichen der TSG mehr erwartet, hatte man doch vor der Saison Ex-Bundesliga-Profi Danny Blum verpflichtet. Blum, den immer wieder Verletzungen plagten, ist nach einigen Spielen zum A-Klasse-Vertreter SW Frankenthal gewechselt.

Die von Nauwid Amiri trainierte Mannschaft kommt wie ein angeschlagener Boxer nach Steinwenden. „ Pfeddersheim hat sich den Saisonstart sicherlich anders vorgestellt. Es ist eine individuell top besetzte Mannschaft. Unser Ziel muss es sein, die TSG nach dem Spiel tabellarisch hinter uns zu lassen. Wenn wir unsere Einstellung an den Tag legen, wird uns das gelingen“, so SVS-Trainer Sascha Hammann. Beobachtete man den SV Steinwenden unter der Woche im Training, scheint der Frust über den späten Ausgleich gegen Bad Kreuznach verflogen zu sein. Hatte sich der SVS doch 45 Minuten in Unterzahl gegen den Tabellenführer teuer verkauft und um ein Haar die Überraschung verpasst.

Flutlichtspiele sind ja für Fußballer bekanntermaßen die schönsten Spiele. So freut sich auch der SV Steinwenden nach über einem Jahr Pause auf dieses Heimspielerlebnis am heimischen Mühlberg. Definitiv ausfallen werden aufgrund von Verletzungen Mex Hofstadt, Maximilian Hell und Jonas Heinz.