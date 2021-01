Die Reihe der Livestreamkonzerte in der Fruchthalle wird fortgesetzt am Freitag, 29. Januar, 17 Uhr. Es kommt die angesagte Newcomerband „Vielleicht Emma“ mit ihrem vielseitigen Repertoire aus Indie-Rock bis Britpop.

„Vielleicht Emma“ sagt über sich selbst: „Wir sind wie der ganze andere Quatsch im Radio – nur besser! Mittelmäßige Riffs, holprige Rhythmen und ein verstimmter Bass“ ergeben die Indie Pop/Rock Band des Jahres. Ihre Lieder erzählen von Träumen, Wünschen, Hoffnungen und Ängsten, die ihnen in ihrem durchschnittlichen Leben so begegneten, so die Presseinfo weiter. Mit authentischen Texten erzählten die drei Studenten aus Kaiserslautern etwa von der Liebe und den komischen Typ aus der U-Bahn. Und passend zu einer guten WG-Party lieferten sie den Soundtrack für tiefgründige Gespräche auf dem Sofa, soziales Rauchen auf dem Balkon, Tanzorgien in der Küche und Sex auf dem Klo, verspricht der Veranstalter weiter.

Alle Mitwirkenden am Kulturlivestream-Projekt erhalten vom Referat Kultur wieder eine kleine Gage, die durch Spenden aufgerundet werden kann. Diese werden zu gleichen Teilen an alle freischaffenden Mitwirkenden aufgeteilt und können auf das Konto IBAN DE69 5405 01 10 0000 1146 60 überwiesen werden, mit Verwendungszweck „Kulturlivestream“, Empfänger ist die Stadt Kaiserslautern. Bis 300 € genügt dem Finanzamt der Einzahlungsbeleg, darüber hinaus kann eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden.

Info