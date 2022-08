Das Landesimpfzentrum des Landkreises Kaiserslautern in Landstuhl hat seinen Bedarf an neuen, angepassten Corona-Impfstoff-Dosen bereits angemeldet. Das teilte die zuständige Kreisverwaltung Kaiserslautern auf Anfrage mit. Wann die Impfstoffe tatsächlich in Landstuhl ankommen, dazu machte die Behörde keine Angaben. Nach Mitteilung des Bundesministeriums für Gesundheit kann ab Montag nächster Woche – vorbehaltlich der Zulassung durch die Europäische Arzneimittel-Agentur und die tatsächliche Auslieferung durch die Hersteller – ein omikronangepasster Impfstoff von Biontech/Pfizer und Moderna gegen die Variante BA.1 beim Pharmagroßhandel bestellt werden. Das Landesimpfzentrum wird seit dem 1. August in Landstuhl in den Räumen der ehemaligen Polizeiinspektion in der Bahnstraße 18 betrieben. Eine Anmeldung zum Impftermin ist unter der Internetadresse des Landes Rheinland-Pfalz https://impfen.rlp.de/de/termin/ möglich.