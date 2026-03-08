Mittelalter trifft Pop und Folk: Der italienische Sänger Angelo Branduardi gastierte in Kusel vor ausverkauftem Haus und begeisterte zwei Stunden lang mit seiner Musik.

Angelo Branduardi ist ein wahrlich geduldiger Mensch – hat er sich doch über ein halbes Jahrhundert Zeit gelassen, die kulturellen Bretter der Welt in der Westrichperle für sich zu entdecken. Mitte der 1970er Jahre, als sein Stern am Musikhimmel hell erstrahlte und sein „Wasserfloh“ („La pulce d’acqua“) auch jenseits von Po und Tiber leichtfüßig durch die Hitparaden tänzelte, gelang es ihm mühelos, große Hallen zu füllen.

Diese Zeiten sind zwar vorbei, auch weil der künstlerische Zenit des Musikers mittlerweile so weit zurück liegt, dass sich nur noch die älteren Semester dran erinnern. Dennoch hat der Musiker weiterhin treue Fans, die ihm und seinem kongenialen Musikpartner Fabio Valdemarin (Klavier, Gitarre, Akkordeon) am Freitagabend ein ausverkauftes Konzert in der Fritz Wunderlich-Halle bescheren.

Geständnisse eines Schurken

Branduardi, Jahrgang 1950, gibt sich von Beginn an von seiner charmanten Seite. Der Lombarde - dessen klangvoller Name allein schon eine Verpflichtung darstellt, Musik zu machen, weil er selbst bei einer noch so hölzernen Aussprache runtergeht wie Öl - ist des Deutschen mächtig und macht davon auch Gebrauch. Dennoch wechselt er bei umfassenderen Erklärungen zu seinen Songs sicherheitshalber ins Englische.

Die Musik indes ist - mit einer Ausnahme - italienisch. Was sich bereits nach den ersten Akkorden als Segen herausstellt, weil diese Sprache so wunderbar klingt, als sei sie ausschließlich fürs Singen gemacht. „Confessioni di un malandrino“ (Geständnisse eines Schurken) heißt das Programm des Abends in Anlehnung an einen seiner bekanntesten Songs.

Virtuoses Spiel auf der Geige

Inwieweit die musikalische Beichte des Barden inhaltlich tatsächlich die Gehörgänge seines Kuseler Publikums erreicht, hängt freilich von dessen individuellen Fremdsprachenkenntnissen ab. Doch selbst wer keinen blassen Schimmer hat, wovon der weißhaarige Geiger auf der Bühne den ganzen Abend singt, weil das eigene Italienisch nur über jenen Gastronomie-Standard verfügt, mit dem sich im Lokal an der Ecke zumindest eine schmackhafte Teigtasche von einem besonders kalorienreichen Teller Nudeln unterscheiden lässt, fängt schnell Feuer für Branduardis Klänge.

Sein virtuoses Violinenspiel geht in Windeseile ins Blut und bietet einen wunderbaren musikalischen Kontrast zu Fabio Valdemarins weitestgehend sensibler, aber deshalb nicht minder hörenswerter Klavierbegleitung.

Herzlich aufgelegtes Publikum

Das Programm besteht aus von Branduardi selbst vertonten Texten aus Mittelalter und Neuzeit, die über die literarischen Epochen Barock und Gotik bis zu Franz von Assisi zurückreichen. Hinzu kommt eine Vielzahl eigener Texte und Melodien, die der Musiker gemeinsam mit Ehefrau Luisa geschrieben und komponiert hat und von denen einige Hits („La Luna“) herausragen.

Leider spielt Branduardi an diesem Abend nicht all seine Ohrwürmer. „Alla fiera dell’est“ und besonders das schwungvolle „Cogli la prima mela“ werden schmerzlich vermisst, weil sie nicht auf der musikalischen Menükarte des Abends stehen.

Temperamentvoll und intim

Gleichwohl goutiert das sehr herzlich aufgelegte Publikum die überaus bekömmliche mediterrane Kost für die Ohren und spendet nach beinahe jedem Titel einen auffallend langen Applaus, den Branduardi sichtlich genießt und der eine besondere Sympathie für die beiden Musiker auf der Bühne spürbar werden lässt.

Nach zwei Stunden endet ein angenehm unaufgeregtes Konzert in fast schon intimer Stimmung. Dabei avanciert der Schlusspunkt zum temperamentvollen Finale, als die beiden Musiker den „Wasserfloh“ anstimmen und das gesamte Publikum Angelo Branduardis populärsten Song im Stehen feiert.