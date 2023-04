Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor dem Schwurgericht des Landgerichts Kaiserslautern kam es am Freitag zu einer Neuauflage des Prozesses gegen einen 40-jährigen Angeklagten, dem die Staatsanwaltschaft versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorwirft.

Bereits Anfang März war in dieser Sache verhandelt worden. In Folge der Corona-Pandemie sah sich das Gericht aber gezwungen , das Verfahren auszusetzen. Der Angeklagte, so die Staatsanwaltschaft,