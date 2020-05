In einem Wohnhaus in der Kaiserslauterer Innenstadt sind am Mittwochabend zwei Menschen tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, fand eine Angehörige die Eheleute. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der 83-Jährige seine 78-jährige Frau mit mehreren Schüssen aus einer Pistole tötete, dann richtete er die Waffe gegen sich selbst. Der Mann verfügte über eine Waffenerlaubnis und besaß mehrere Schusswaffen. Ob er Jäger oder Sportschütze war, müssten die Ermittlungen zeigen, sagte ein Polizeisprecher der RHEINPFALZ auf Nachfrage. Die mutmaßliche Tatwaffe fanden die Ermittler im Haus. Auch das Motiv der Tat ist nicht geklärt, die Ermittlungen dauern an. Die Angehörige wird psychologisch betreut.

Hinweis der Redaktion

Gemäß Pressekodex verhält sich unsere Redaktion bei Suizidfällen zurückhaltend. Wir berichten in der Regel nicht über sie, um eine erhöhte Nachahmerquote zu vermeiden. Wir machen eine Ausnahme, wenn eine breite Öffentlichkeit betroffen ist (zum Beispiel Bahnsperrungen oder Suche nach Vermissten). Wenn Sie sich selbst in einer Krisensituation befinden, suchen Sie sich bitte Hilfe, zum Beispiel bei der Telefonseelsorge (Tel. 0800-1110111).